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Trajneri i Fenerbahçes, Ismail Kartal, ka dhënë dorëheqjen pas barazimit 1-1 ndaj Romës në Ligën e Kampionëve.
Kartali tha se vendimi është marrë për t’i hapur rrugë klubit dhe se është përfundimtar.
Ai vlerësoi paraqitjen e skuadrës, duke thënë se Fenerbahçe kishte luajtur futboll të mirë.
Roma kaloi në epërsi me Bryan Cristante, ndërsa Archie Brown barazoi rezultatin.
Fenerbahçe pati mundësi për golin e fitores në fund, por ndeshja përfundoi pa fitues.
Tashmë klubi turk duhet të gjejë trajnerin e ri për vazhdimin e sezonit.