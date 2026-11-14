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Trajneri i Kombëtares së Izraelit Ran Ben Shimon ka vlerësuar lart ekipin e Kosovës pas përballjes së zhvilluar në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.
Ai tha se Dardanët kanë një ekip cilësor dhe se përfaqësuesja e Izraelit e kishte ditur që në Prishtinë e priste një sfidë e vështirë.
Trajneri izraelit theksoi se ndeshja ndaj Kosovës ishte ndër përballjet më të forta të grupit, ndërsa u shpreh i kënaqur me paraqitjen e skuadrës së tij.
“Luajtëm kundër një kombëtareje shumë cilësore. Ju keni një ekip shumë të mirë. Nuk po e them këtë vetëm sa për t’ju komplimentuar. E dinim se për ne kjo ishte një nga ndeshjet më të rëndësishme dhe më të vështira të grupit. E dimë se Kosova ka futbollistë të mirë dhe të cilësisë së lartë. Të vish të luash në Prishtinë nuk është e lehtë për një kombëtare si Izraeli. Megjithatë, ne erdhëm dhe dhamë më të mirën. Mund të fitonim, por mund edhe të humbnim. Jam shumë i kënaqur me paraqitjen tonë” – tha ai.
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