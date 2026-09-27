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Trajneri i Austrisë, Ralf Ragnick ka komentuar fitoren e skuadrës së tij ndaj Kosovës me rezultat 3-1 duke thënë se sot ekipi që ai drejton kishte një nga performancat më të mira në aspektin energjik të lojës.
Ragnick tha se Austria do duhej të shënonte edhe golin e katërt në kundërsulm, por në përgjithësi u shpreh i lumtur me lojtarët e tij.
"E dinim se po luanim ndaj një ekipi të fortë me shumë lojtarë dhe shumë përkrahës nga shteti i tyre, nuk ishte ndeshje e lehtë, por mendoj që dominuam në shumicën e kohës, për mua ishte një nga performacat më të mira energjike që kemi pasur në vitin e fundit. Jam i lumtur, duhet të shënonim golin e katërt në kundërsulm, por në fund nuk kishte diçka që mund të kritikoi ekipin", tha fillimisht ai.
Tutje, ai shtoi se "Dardanët" janë një kundërshtar i vështirë, teksa tha se e përcolli ndeshjen ndaj Irlandës për të cilën shtoi se Kosova do duhej të kishte shënuar më shumë gola.
"Kosova është ekip i vështirë për të luajtur kundër tyre, e pashë ndeshjen ndaj Irlandës e kanë merituar fitore do duhej të shënonin më shumë gola dhe sot ishte çështja se kush ka më shumë energji dhe sot shumicën e kohës ishte skuadra jonë", shtoi ai.