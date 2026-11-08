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Ndërmarrja Publike Trainkos ka njoftuar se për shkak të grevës nesër do të ndërpritet qarkullimi i trenave në Kosovë.
Siç thuhet në njoftim, njëri nga trenët që niset nga Prishtina në orën 7:50, do e ndërpresë qarkullimin në Fushë Kosovë dhe si rrjedhojë në orën 08:00 ndalohet ofrimi i shërbimeve infrastrukturore edhe për trenat e tjerë.
“Ndërmarrja Publike Trainkos Sh.A. njofton udhëtarët se, bazuar në njoftimet për grevë të organizatave sindikale të Infrakos (menaxheri i infrastrukturës), më 9 nëntor 2026 mund të ketë ndryshime në qarkullimin e trenave: - Treni nr. 4201, i cili niset nga Prishtina në orën 07:50, do të ndërpresë qarkullimin në Fushë Kosovë, pasi në orën 08:00 Infrakos ndalon ofrimin e shërbimeve ndaj nesh si klient i tyre. - Pas këtij treni, për shkak të ndërprerjes së shërbimeve infrastrukturore, të gjithë trenat e tjerë do të pushojnë së qarkulluari deri në normalizimin e situatës”, thuhet në njoftim.