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Një 74-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një zjarri që përfshiu banesën e tij mbrëmjen e sotme në lagjen “Çlirim” të Fierit.
Viktima është identifikuar si Flamur Braçe, 74 vjeç, i cili bëhet e ditur se jetonte i vetëm në banesë dhe ishte i paralizuar.
Flakët kanë përfshirë banesën, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur tre automjete të shërbimit zjarrfikës, të cilat kanë ndërhyrë për shuarjen e zjarrit dhe kontrollin e situates.
Pas ndërhyrjes së forcave zjarrfikëse, në banesë është gjetur trupi i pajetë i 74-vjeçarit.
Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes dhe shkakun e rënies së zjarrit./TCh