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Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit në Prizren, ku një 81-vjeçar dyshohet se ka vrarë gruan e tij, 80 vjeçe në shtëpinë e tyre.
Gazetarja e Klan Kosovës Altiana Zogaj tha se vrasja dyshohet se ka ndodhur duke u ushtruar dhunë fizike ndaj viktimës.
"Sipas informacioneve zyrtare, por edhe nga burimet tona, dyshohet se vrasja ka ndodhur duke u ushtruar dhuna fizike", tha Zogaj.
Tutje ajo tha se për rastin janë njoftuar edhe fëmijët e tyre të cilët jetojnë jashtë vendit.
Policia ka konfirmuar për Klankosova.tv se pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes nga hetuesit e policisë, forenzikës dhe ekspertët e mjekësisë ligjore, ka lindur dyshimi për veprën penale “Vrasje e rëndë”. Dyshohet se lëndimet e evidentuara në trupin e viktimës janë shkaktuar nga forca duarthatë, pa përdorim të ndonjë arme apo mjeti tjetër.
Trupi i pajetë është dërguar në IML Prishtinë për ekzaminim mjekoligjor, ndërsa i dyshuari, bashkëshorti i viktimës, rreth 81 vjeçar (B.D.), është intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës dhe me vendim të Prokurorit të Shtetit është ndaluar për 48 orë.