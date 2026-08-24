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Është arrestuar i dyshuari për ngjarjen e rëndë në Lushnje, i cili vrau nënën e tij dhe plagosu të atin.
Sipas informacionit paraprak të Policisë, motivet e ngjarjes janë ende të paqarta.
Florion Dalladaku i cili dyshohet se ka probleme të shëndetit mendor, është larguar nga banesa pas ngjarjes dhe vijon të jetë në kërkim.
Shërbimet e Policisë po kryejnë kontrolle për lokalizimin dhe kapjen e tij, ndërsa grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ndodhet në vendngjarje dhe po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes./A2Cnn