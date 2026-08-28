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Tragjedia me zjarrin që goditi një familje nga Shqipëria që jeton në Jacksonville, Florida, ka tronditur komunitetin shqiptar.
Djemtë binjakë rreth 10-vjeçarë dhe i biri tjetër 2-vjeçar nga familja Manati humbën jetë, ndërsa prindërit dhe dy fëmijët e tjerë mbijetuan, por më lëndime, transmeton Klankosova.tv
Shqiptarët që jetojnë në atë pjesë kanë dhënë lajmin e hidhur edhe në rrjete sociale, ndërsa kanë kërkuar mbështetje për çiftin Gent dhe Albana Manati, shkruan News4Jax.
Për shkaqet e incidentit akoma nuk dihet, por Policia ka nisur tashmë hetimet.
Në disa pamje të publikuara nga Reuters, në ditën kritike, shihen disa familjarë të viktimave, konkretisht gjyshërit e nipërve të vdekur (prindërit e nënës së tyre), Alia dhe Artan Sulollari (Sulovari).