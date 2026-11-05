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Një nënë 48-vjeçare dhe vajza e saj 20-vjeçare kanë humbur jetën pas një sulmi të dyshuar nga një ari grizli në provincën British Columbia të Kanadasë.
Viktimat janë identifikuar si Jennifer Balcarras dhe vajza e saj, Selah Reed. Ato ishin raportuar të zhdukura më 1 nëntor, pasi kishin dalë për një shëtitje në zonën e Bella Coola dhe nuk ishin kthyer më.
Trupat e tyre u gjetën të hënën dhe të martën gjatë kërkimeve nga policia dhe zyrtarët për mbrojtjen e natyrës. Sipas autoriteteve, provat në vendin e ngjarjes sugjerojnë përfshirjen e një kafshe të egër, raporton BBC, transeton Klankosova.tv.
Ende nuk dihet nëse në sulm ishte përfshirë një apo më shumë arinj, ndërsa autoritetet kanë nisur kërkimet për t'i lokalizuar.
Familjarët i kanë përshkruar nënën dhe vajzën si shumë të afërta, të cilat ndanin shumë pasione dhe shpesh bënin ecje së bashku.
Në provincën British Columbia vlerësohet se jetojnë nga 10 mijë deri në 13 mijë arinj grizli. Megjithatë, autoritetet i konsiderojnë relativisht të rralla konfliktet mes këtyre kafshëve dhe njerëzve./Klankosova.tv