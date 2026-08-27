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Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Dortmund të Gjermanisë, ku një fëmijë rreth një vjeç e gjysmë ka rënë nga dritarja e katit të parë të një pallati.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:30 në Mallinckrodtstrasse. Sipas autoriteteve, fëmija dyshohet se ka dalë në pragun e dritares dhe më pas ka thyer rrjetën kundër insekteve, duke rënë në trotuar, raporton Bild, transmeton Klankosova.tv
Nëna e tij, pasi ka kuptuar se çfarë kishte ndodhur, është hedhur pas fëmijës në përpjekje për ta shpëtuar. Të dy janë dërguar në spital. Fëmija ka marrë plagë të rënda, por sipas policisë nuk ndodhet në rrezik për jetën, ndërsa nëna ka pësuar vetëm lëndime të lehta.
Policia po e heton ngjarjen si një aksident dhe po përpiqet të sqarojë rrethanat se si fëmija arriti të ngjitej në dritare pa u vënë re.
Pas ngjarjes, në vendngjarje u mblodhën familjarë të shumtë, ndërsa policia mbylli përkohësisht rrugën përpara pallatit. /Klankosova.tv