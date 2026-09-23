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Francesco Totti ka zbuluar se në moshën 48-vjeçare refuzoi dy oferta për t’u rikthyer në futbollin profesionist.
Legjenda e Romës u kontaktua nga Genoa dhe Como, por vendosi të mos rikthehej në Serie A.
Totti tregoi se e kishte marrë seriozisht mundësinë e rikthimit dhe madje ishte stërvitur fort për të parë nëse fizikisht mund ta përballonte.
Megjithatë, lidhja e tij me Romën ishte arsyeja kryesore që e bëri të thoshte “jo”. Ai u pensionua në vitin 2017, pas 25 vitesh me klubin italian.