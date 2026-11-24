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Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, i ftuar në “Edicioni Special” në Klan Kosova ka folur për pushtetin qendror, duke thënë se Qeveria ua ka marrë pushtetit lokal edhe kompetencat për menaxhimin e buxhetit të qytetit.
Totaj shprehet se kryeministri Kurti i ka akuzuar shpesh kryetarët e Komunave për dembelizëm, e për vjedhje, duke e quajtur këtë si skandal.
“Realisht, kjo është një skandal dhe në vende të civilizume kishte me ndodh skandal, kishte me ndodh protesta shumë seriozë dhe kërkesapër ndoshta edhe për dorëheqje të kryeministrit ose të paktën për kërkimfalje”, deklaroi ai në Klan Kosova.
Totaj ka vlerësuar se akuzat e Kurtit ndaj kryetarëve të komunave që zgjidhen nga vetë qytetarët, janë strategji dhe populizëm i gabuar.
Ai foli edhe në lidhje me Lojërat Mesdhetare në Kosovë më 2030, duke pretenduar se bllokimi i tyre lidhet me xhelozinë e Qeverisë ndaj Prishtinës.
“Te lojërat Mediteriane psh, e kam një përshtypje që është një xhelozi e pakuptimtë që veç Prishtina mos t’i merr ato lojëra, ndonëse na e dijmë nga Lojërat Olimpike, nga Lojërat Mediteriane ato lidhen me emrin e qytetit ku mbahen ato”, ka thënë ai.
Kryetari i Prizrenit thotë se kjo xhelozi e pakuptimtë rrezikon t'i humb Kosovës investime, dhe turistë që do të mund të tërhiqnin këto lojëra në vend.
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