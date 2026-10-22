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Nënkryetari i PDK-së, Shaqir Totaj ka reaguar pas dorëheqjes së Bedri Hamzës nga drejtimi i këtij subjekti politik, duke e falënderuar për udhëheqjen dhe kontributin e tij në parti.
Përmes një postimi në Facebook, Totaj vlerësoi angazhimin e Hamzës në një periudhë me sfida të shumta, duke theksuar rëndësinë e interesave të vendit dhe ruajtjes së unitetit brenda familjes politike të PDK-së, transmeton Klankosova.tv.
Ai theksoi se dorëheqja e Hamzës hap rrugën për procese të reja demokratike zgjedhore brenda partisë, ndërsa kontributi i tij do të vazhdojë të mbetet i rëndësishëm për PDK-në.
“Mirënjohës sinqerisht për punën, dinjitetin dhe rrugëtimin e përbashkët!”, ka shkruar Totaj, duke shprehur respekt për punën dhe angazhimin e Hamzës.