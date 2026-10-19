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Torino ka shënuar fitore bindëse me rezultat 0-3 në udhëtim ndaj Parmës, në stadiumin “Tardini”, duke u ngjitur në pozitën e dhjetë në tabelë me 10 pikë.
Giovanni Simeone kaloi Torinon në epërsi që në minutën e katërt, ndërsa Che Adams dyfishoi rezultatin 20 minuta më vonë, duke i dhënë skuadrës mysafire një avantazh të rehatshëm.
Golin e fundit të ndeshjes e realizoi sërish Simeone në minutën e 69-të, me një goditje spektakolare nga rreth 25 metra, duke vulosur fitoren e Torinos me shifrat 0-3.
Në anën tjetër, Parma pësoi humbjen e pestë në shtatë xhirot e para të sezonit dhe mbetet me vetëm katër pikë, në pozitën e 16-të në tabelë, duke shtuar këtu edhe efikasitetin më të ulët deri tash në kampionat me vetëm 4 gola.
Në xhiron e tetë, Torino e pret Monzan, derisa Parma udhëton te Lazio në top-formë./Klankosova.tv