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Torino e ka nisur me fitore xhiron e tetë në Serie A, duke mposhtur Monzën me rezultat 3-2.
Vendasit kaluan të parët në epërsi me golin e Kian Fitz-Jim, ndërsa Gustavo Varela barazoi shifrat për Monzën.
Megjithatë, Torino ishte skuadër më e mirë në fushë dhe arriti të shënojë edhe dy gola të tjerë, përmes algjerianit Rafik Belghali dhe kroatit Nikola Vlasic, kurse Nathan Peterson realizoi autogol, por në sekondat e fundit të ndeshjes.
Me këtë fitore, Torino ngjitet në pozitën e tetë me 13 pikë, duke u shkëputur dy pikë përpara rivalit lokal, Juventusit. Në anën tjetër, Monza mbetet në vendin e 14-të me shtatë pikë.
Në xhiron e ardhshme, Torino do të përballet me Comon, ndërsa Monza do ta presë Napolin.