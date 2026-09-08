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France Football, në bashkëpunim me UEFA-n, ka publikuar sot listën zyrtare të kandidatëve për Topin e Artë.
Ky çmim konsiderohet si vlerësimi individual më prestigjioz në futboll dhe edhe këtë vit gara pritet të jetë tejet e fortë, pas një sezoni të mbushur me paraqitje të jashtëzakonshme.
Lista e publikuar ka sjellë edhe disa befasi, transmeton Klankosova.tv.
Më e madhja është mungesa e Raphinhas, pavarësisht sezonit të shkëlqyer që braziliani pati me Barcelonën.
Surprizë ka pasur edhe në kategorinë e trajnerit më të mirë, ku nuk është përfshirë strategu i Barcelonës, Hansi Flick.
Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të zhvillohet më 26 tetor në Londër, ku do të mësohen fituesit e të gjitha kategorive.