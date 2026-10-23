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Kur kanë mbetur edhe pak kohë nga ngjarja më madhore e futbollit individual, e gjithë vëmendja është kthyer kah Londra.
Sulmuesi i Bayern Munichut dhe kapiteni i Anglisë, Harry Kane, po kryeson bindshëm garën për të fituar çmimin prestigjioz "Topi i Artë 2026", i cili do të ndahet këtë të diel, më 25 tetor, transmeton Klankosova.tv.
Sipas renditjes së detajuar nga e përditshmja britanike The Independent, Kane pozicionohet në vendin e parë pas një edicioni rekordesh.
Sulmuesi 33-vjeçar pati një vit të jashtëzakonshëm me gjigantin bavarez, duke shënuar plot 61 gola në 51 paraqitje zyrtare, shifra këto që ndihmuan Bayernin të sigurojë dopietën vendore: Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë.
Shkëlqimin e tij Kane e vulosi edhe me përfaqësuesen e Anglisë, ku me gjashtë gola të realizuar e dërgoi ekipin në rezultatin më të lartë në një Kupë Bote që nga viti 1966.
Menjëherë pas tij renditet ylli i ri i Barcelonës, Lamine Yamal, i cili mbylli sezonin me 24 gola dhe 18 asistime, ndërsa podiumin e mbyll Rodri.
Triumfi i Spanjës ndaj Argjentinës në finalen e Kupës së Botës ka luajtur një rol kyç në rritjen e kuotave të dyshes së La Ligës, veçanërisht për Rodrin, i cili u shpall edhe lojtari më i mirë i Botërorit.
Në vendin e katërt renditet sulmuesi i Real Madridit, Kylian Mbappe, i cili realizoi 42 gola në 44 ndeshje me madrilenët dhe fitoi Këpucën e Artë të Botërorit me 10 gola.
Pesëshja e parë mbyllet me tetë herë fituesin e këtij trofeu, Lionel Messin, i cili shkëlqeu me 8 gola gjatë rrugëtimit të Argjentinës deri në finale.
Renditja e plotë e 10 favoritëve:
Harry Kane (Bayern Munich)
Lamine Yamal (Barcelona)
Rodri (Barcelona)
Kylian Mbappe (Real Madrid)
Lionel Messi (Inter Miami)
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Erling Haaland (Manchester City)
Michael Olise (Bayern Munich)
Pau Cubarsi (Barcelona)
Mbrëmja gala ku do të zbulohet trashëgimtari i trofeut më me vlerë në futbollin botëror mbahet të dielën në kryeqytetin anglez.