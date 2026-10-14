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Të mërkurën, Japonia i paraqiti një notë protestë Rusisë, lidhur me arrestimin e një gazetari japonez, nën dyshimet për spiunazh.
Tokio ka kërkuar nga Moska shpjegime, qasje konsullore dhe trajtim njerëzor lidhur me rastin.
Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë deklaroi se personi në fjalë, i cili punon për gazetën "Hokkaido Shimbun", dyshohej se po mblidhte informacione mbi kapacitetet mbrojtëse të Rusisë në emër të një agjencie japoneze të inteligjencës.
Ministria e Jashtme e Rusisë e identifikoi gazetarin si Yuki Imai.
FSB-ja, njoftoi se e kishte arrestuar personin në ishullin Sahalin, derisa ai po përgatitej të largohej nga Rusia, sipas Associated Press.
Arrestimi i së martës shënon mosmarrëveshjen më të fundit midis dy vendeve, tensionet e të cilave janë përshkallëzuar pas vizitës së presidentit rus, Vladimir Putin në gusht në Iturup, një nga katër ishujt e diskutueshëm të Kurileve, një arkipelag në Paqësor i kontrolluar nga Moska, por i pretenduar edhe nga Japonia.