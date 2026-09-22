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Organizata Toka për të tretën herë me radhë do të bëjë ndarjen e çmimit për vullnetarizëm.
Vesa Shahini, koordinatore për komunikim në këtë organizatë zbuloi detaje në Programin e Mëngjesit në Klan Kosova.
"Kjo nismë ka fillur për shkak se Toka si organizatë e ka parim kyç vullnetarizmin dhe e kemi pasur shumë të rëndësishme që t'i ndajmë këto çmime për njerëzit që merren me vullnetarizëm", tha Shanini në Klan Kosova.
"Jonë dy çmime kryesore, janë dy kategori, të rinjtë dhe përkrahësit e vullnetarizmit", shtoi ajo.