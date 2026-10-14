Lajmet e fundit
Sonte vazhdon spektakli i Champions League me nëntë ndeshje në program.
18:45 – LASK – Liverpool
Liverpool synon të marrë pikët e plota në transfertën ndaj LASK-ut, që kërkon të befasojë anglezët para tifozëve të vetë, transmeton Klankosova.tv.
18:45 – Feyenoord – Como
Feyenoord kërkon ta shfrytëzojë faktorin vendas, ndërsa Como synon të tregojë forcën edhe në arenën evropiane.
21:00 – Manchester City – PSG
Superdueli i mbrëmjes mes dy gjigantëve të futbollit evropian. City dhe PSG synojnë fitoren në një përballje që premton spektakël dhe shumë emocione.
21:00 – Roma – Real Madrid
Roma kërkon një mbrëmje të madhe në Olimpico përballë Real Madridit, skuadrës me histori të jashtëzakonshme në Evropë. Një sfidë që pritet të dhurojë atmosferë dhe futboll të nivelit të lartë.
21:00 – Aston Villa – Fenerbahçe
Aston Villa synon të shfrytëzojë fushën e vet, ndërsa Fenerbahçe udhëton me ambicie për të marrë një rezultat pozitiv në një duel me rivalitet të fortë.
21:00| Bodo Glimt-Dortmund
Dortmundi kërkon fitore në Norvegji, por Bodo/Glimt shpreson të shfrytëzojë avantazhin vendas për t'i hapur probleme skuadrës gjermane.
21:00 – Real Betis – Porto
Betis dhe Porto përballen në një duel të rëndësishëm evropian. Vendasit synojnë të shfrytëzojnë mbështetjen e tifozëve, ndërsa Porto kërkon të dëshmojë përvojën e saj.
21:00 – Shakhtar Donetsk – AEK Athens
Shakhtari dhe AEK-u përballen në një ndeshje ku të dyja skuadrat synojnë pikë të rëndësishme për vazhdimësinë në garën evropiane.
21:00 – Slovan Bratislava – Stuttgart
Stuttgarti kërkon të marrë rezultat pozitiv në transfertë, ndërsa Slovan Bratislava synon të shfrytëzojë terrenin vendas për të befasuar gjermanët.
Spektakli i Champions League transmetohet në ArtMotion!