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Një grua ka humbur jetën pasi dyshohet se u godit me thikë nga bashkëshorti i saj, brenda banesës së tyre në zonën e Zogut të Zi në Tiranë. Viktima është identifikuar si Lumturie Patushi, ndërsa i dyshuari për ngjarjen është bashkëshorti i saj, Hysni Ramadan Patushi.
Ngjarja është raportuar rreth orës 10:20, kur shërbimet e Policisë së Shtetit janë njoftuar për një plagosje me mjet prerës në një banesë në zonën e Zogut të Zi.
Në vendngjarje ka mbërritur menjëherë ambulanca, por ekipi mjekësor ka konstatuar se Lumturie Patushi kishte ndërruar jetë. Sipas të dhënave paraprake, ajo kishte marrë një plagë të thellë në pjesën e djathtë të kraharorit.
Ngjarja dyshohet se është parë edhe nga një prej nipërve të çiftit, një 14-vjeçar me inicialet A. J. I mituri ndodhej në banesë së bashku me vëllezërit e tij të vegjël dhe gjyshërit, shkruan Top Channel transmeton Klankosova.tv.
Nga deklarimet paraprake, 14-vjeçari ka treguar se kishte parë gjyshërit duke debatuar. Ai ishte larguar për pak çaste nga banesa dhe, pasi ishte kthyer, kishte parë gjyshin duke goditur me thikë gjyshen.
Pas ngjarjes, Hysni Patushi ishte larguar nga banesa, ndërsa policia kishte nisur kërkimet për lokalizimin e tij. Mjeti prerës i dyshuar se është përdorur në ngjarje nuk është gjetur ende në vendngjarje.
Më pas, Patushi është vetëdorëzuar në Komisariatin e Policisë Nr. 5, ku është shoqëruar nga shërbimet e policisë, transmeton Klankosova.tv.
Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes, si dhe për përcaktimin e rrethanave dhe motivit të saj.