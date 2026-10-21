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Protestuesit e shoqëruar nga policia gjatë ditëve të fundit në Tiranë dalin sot në Gjykatën e Shkallës së Parë për masën e sigurisë.
Siç raporton Top Channel, sot pritet të jepen 59 masa sigurie.
Deri më tani gjykata nuk i ka publikuar emrat e atyre që do të dalin sot për masë sigurie, çka ka konfuzuar prindërit të cilët janë rreshtuar para gjykatës për të pyetur në lidhje me fatin e fëmijëve të tyre.
Top Channel bën me dije se mbrëmjen e djeshme janë shoqëruar 17 persona, ku një pjesë e tyre, dosjen e të cilëve policia e çon në prokurori, do të duhet të dalin para gjykatës.