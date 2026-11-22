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Java e 12-të e Abissnet Superiores mbyllet me një barazim pa gola mes Vorës dhe Tiranës, ku u shoqëruan me nga një pikë për secilën skuadër, që ruajnë pozicionet në dy zonat e renditjes.
Vlora dhe Tirana u ndanë në barazimin 0-0 në një përballje të luftuar, por me pak hapësira dhe raste të pastra shënimi, duke u detyruar të kënaqen me nga një pikë.
Ky rezultat nuk ndryshon pozicionet e dy skuadrave në renditje, por lë gjithçka të hapur në garën për objektivat e sezonit, shkruan Top Channel.
Pas 12 javësh, Tirana ngjitet në kuotën e 16 pikëve, me bilancin e 4 fitoreve, 4 barazimeve dhe 4 humbjeve, si dhe golavarazhin 15:15.
Bardheblutë mbajnë vendin e gjashtë, në kufirin e zonës së “Championship Round”, vetëm një pikë larg Skënderbeut, AF Elbasanit dhe Dinamo City, që ndajnë vendet 3–5 me nga 17 pikë.
Ndërkohë, Vora shkon në 13 pikë, pas 3 fitoreve, 4 barazimeve dhe 5 humbjeve, me golavarazhin 13:21.
Skuadra vendase qëndron në vendin e tetë, dy pikë pas Vllaznisë së vendit të shtatë dhe dy pikë përpara Laçit, që renditet e nënta me 11 pikë. Në fund të tabelës mbetet Partizani me 10 pikë.
Kështu, me duelin Vora-Tirana që përfundoi pa fitues, u mbyll edhe java e 12-të e kampionatit, duke lënë garën të hapur si për zonën e sipërme, ashtu edhe për mbijetesën.