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Sot filloi sezoni i ri i emisionit “Shija e Anës”.
Sezoni nisi me recetë të ëmbël. Ana për shikuesit solli recetën e tiramisusë më ndryshe, atë të mjedrave.
Sipas Anës, kjo tiramisu është edhe më e mirë se ajo klasikja me kafe, pasi si në shije dhe në teksturë të ngjanë me akulloren.
Ndërsa, nga episodet e ardhshme, Ana si zakonisht nuk do të jetë vet, pasi do të shoqërohet nga mysafirët të cilët nga ky sezon do ta asistojnë atë në gatim.
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