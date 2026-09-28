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Deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj ka deklaruar se është pro zhbërjes së Gjykatës Speciale.
Pos tjerash, ajo tha se do të protestojë gjithnjë kur UÇK-së, sipas saj, i bëhet padrejtësi, transmeton Klankosova.tv.
“Të përkrahet prej partive të tjera parlamentare, të sillet shpejt në Kuvend, dhe të bëhen ato plotësime-ndryshime qysh i ka paraparë Partia Demokratike”.
“Kam qenë vet pjesë e luftës, kam qenë ushtare , çdo padrejtësi që i bëhet luftës, çdo padrejtësi që bëhet në emër të UÇK-së dhe luftës së shenjtë të UÇK-së do të protestoj. Kështu që jam edhe për zhbërjen. Aleanca kur ka qenë një iniciativë për zhbërjen e Gjykatës Speciale, kemi qenë gati të votojmë. Nesër me u sjell në Kuvend, ne jemi për”, u shpreh ajo.