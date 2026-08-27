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Tigër, luan dhe panterë e zezë gjenden në pronën e një karteli në Meksikë
Forcat federale meksikane kanë sekuestruar një tigër, një luan dhe një panterë të zezë, gjatë një serie operacionesh kundër pronave të dyshuara se i përkisnin kartelit të fuqishëm Jalisco New Generation.
Përveç kafshëve ekzotike, në një pronë në Jalisco u gjetën 113 automjete, armë zjarri, municion, drogë, bizhuteri, para, pajisje komunikimi, një dron dhe bllokues dronësh. U sekuestruan gjithashtu bagëti, derra dhe 77 shpendë, raporton Daily Star, transmeton Klankosova.tv.
Në operacionet e zhvilluara në Jalisco, Hidalgo dhe Michoacan u arrestuan 20 persona të dyshuar si pjesëtarë të kartelit.
Autoritetet thanë se operacionet synojnë të dobësojnë kapacitetet financiare, logjistike dhe operative të grupeve kriminale.
Ende nuk dihet se kujt i përkisnin tre grabitqarët. Autoritetet pritet t’i transferojnë kafshët në një qendër të specializuar ose strehë për kafshë të egra, ku mund të marrin kujdesin e nevojshëm.