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Tifozë të kombëtares irlandeze në futboll tashmë kanë mbërritur në Prishtinë.
Kjo për shkak se të enjten, me fillim nga ora 20:45, në stadiumin “Fadil Vokrri”, irlandezët do të ndeshen me Dardanët në kuadër të Ligës së Kombeve.
Nëpër kafenetë e kryeqytetit janë parë dhjetëra tifozë irlandezë, disa duke pirë birra, e disa në këmbë duke kënduar e festuar, raporton Klankosova.tv.
Të dy kombëtaret tashmë i kanë mbajtur konferencat e fundit para ndeshjes, dhe të dy ekipet janë shprehur optimiste për fitore. /Klankosova.tv