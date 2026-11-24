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Tifozët e organizuar të Lazios kanë marrë një vendim të rëndësishëm: do të rikthehen në shkallët e stadiumit “Olimpico” gjatë muajit dhjetor, pas një periudhe të gjatë bojkoti në shenjë proteste ndaj presidentit Claudio Lotito.
Sipas raportimeve të mediave italiane, përfshirë “La Gazzetta dello Sport”, tifozët kanë vendosur të jenë të pranishëm në ndeshjen kundër Atalantës, më 6 dhjetor, si dhe në derbin kundër Romës, më 13 dhjetor.
Përmes një komunikate, grupet e organizuara kanë bërë të ditur se ky vendim është marrë për t'i qëndruar pranë skuadrës dhe trajnerit, por edhe për t'u dhuruar tifozëve dhe fëmijëve një muaj të veçantë pranë Lazios.
Megjithatë, rikthimi në stadium nuk nënkupton përfundimin e protestës ndaj Lotitos dhe drejtuesve të klubit. Tifozët kanë paralajmëruar se bojkoti do të vazhdojë sipas të njëjtave modalitete nga janari i vitit 2027.
Pra, bëhet fjalë për një pauzë të përkohshme të bojkotit, me qëllim që skuadra të ketë mbështetjen e tifozëve në ndeshjet e rëndësishme të dhjetorit.