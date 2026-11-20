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Debat i ashpër është zhvilluar gjatë Prime-it mes Arlindës dhe Vjollcës, lidhur me situatën e banjës dhe qëndrimin që Vjollca kishte mbajtur ndaj Nichit.
Arlinda e ka akuzuar Vjollcën se i kishte dalë në krah Nichit, ndërsa gjatë diskutimit mes tyre nuk kanë munguar as deklaratat për paragjykimet dhe çështjen e gjinisë.
Në një moment, Vjollca iu drejtua Arlindës me fjalët: “Ti po mundohesh me ndërru botën”.
Debati mes tyre vazhdoi me replika të ndërsjella, duke tërhequr vëmendjen e banorëve të tjerë.
Për të ndjekur debatin LIVE, ndiq videon më poshtë: