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Marrëdhënia mes Antonetës dhe Nichit, të cilët kanë shfaqur hapur pëlqimin për njëri-tjetrin, po kalon një periudhë të vështirë.
Raporti i tyre është tensionuar pas disa mosmarrëveshjeve, ndërsa xhelozia nga të dyja palët është bërë e dukshme edhe gjatë një momenti feste në shtëpi.
Pas një tjetër debati, Antoneta nuk ka arritur t'i përmbajë emocionet dhe ka shpërthyer në lot.
Ndërkohë, situata është tensionuar edhe mes Nichit dhe Anjezës. Ky i fundit e ka akuzuar atë se nuk i ka qëndruar pranë Antonetës në momentet kur kishte nevojë për mbështetje.
“Çikë e keqe je, seriozisht po të them, kurrë më keq s'ka qenë çika. Ti je shoqe fake”, i tha Nichi Anjezës.
Ajo iu kundërpërgjigj duke i kërkuar të mos ndërhyjë në raportin e saj me Antonetën.
“Na keni lodhë, ti mos i rri afër, ti i ke bërë keq”, deklaroi Anjeza.
Nichi, nga ana tjetër, u shpreh se nuk do të shqetësohej për dikë që e konsideron shoqe, nëse nuk do ta shihte si të tillë.
“As gjumin nuk e prish për dikë që e konsideron shoqe”, tha ai.
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