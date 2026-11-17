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Një debat mes Arlindës dhe Antonetës ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, ku dy banoret kanë shkëmbyer akuza dhe kundërpërgjigje.
Antoneta ka kritikuar Arlindën për mënyrën se si sillet me banorët e tjerë, duke i thënë se ajo preket nga disa komente, por në të njëjtën kohë ofendon të tjerët.
“Ti vet prekesh për ca gjëra, e të tjerët i ofendon, ofendimi është bullizim. Ti je e para që flet për të drejtat e njeriut, je e para që i cenon ato”, i tha Antoneta.
Ndërkaq, Arlinda nuk e ka pritur mirë këtë kritikë dhe i është kundërpërgjigjur duke i kërkuar Antonetës të mos i drejtohet me gisht.
“Mos ma bo me gisht”, ia ktheu Arlinda.
Debati i tyre ka vazhduar, për më shumë: