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Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Shqipe Mehmeti-Selimi, ka kërkuar nga Prokuroria e Shtetit që të hetojë një koment të publikuar në rrjetet sociale, përmes të cilit, sipas saj, bëhet thirrje për ekzekutimin e bashkëshortit të saj, Rexhep Selimit - i dënuar me 13 vjet nga Haga.
Selimi ka thënë se për rastin është njoftuar përmes raportimeve në mediat e shkruara dhe e ka cilësuar atë si një çështje serioze që duhet të trajtohet nga institucionet përgjegjëse.
“Sot, përmes raportimeve në mediat e shkruara, u njoftova për një koment publik në rrjetet sociale, në të cilin bëhet thirrje e drejtpërdrejtë për ekzekutimin e bashkëshortit tim, Rexhep Selimit. Si bashkëshorte dhe si qytetare e Republikës së Kosovës, e konsideroj këtë një çështje jashtëzakonisht serioze, e cila nuk mund dhe nuk duhet të kalojë pa u trajtuar nga institucionet përgjegjëse”, shkroi ajo.
Mehmeti-Selimi theksoi se dallimet politike apo bindjet personale nuk mund të justifikojnë thirrjet e tilla.
“Mospajtimet, bindjet politike apo qëndrimet personale të askujt nuk mund të shërbejnë si justifikim për thirrje publike për vrasjen e një njeriu. Liria e shprehjes nuk mund të përdoret si mbulesë për nxitjen e dhunës. Prandaj, i bëj thirrje publike Prokurorisë së Shtetit që, në kuadër të kompetencave të saj, të ndërmarrë veprimet e nevojshme për hetimin e këtij rasti, identifikimin e personit që qëndron pas komentit dhe vlerësimin e përgjegjësisë eventuale penale”
“Nuk kërkoj asgjë më shumë dhe asgjë më pak sesa zbatimin e ligjit dhe trajtimin me seriozitetin e duhur të një thirrjeje publike për marrjen e jetës së një njeriu. Heshtja dhe normalizimi i një gjuhe të tillë janë të papranueshme. Institucionet e drejtësisë kanë përgjegjësinë të sigurojnë që këto raste të trajtohen në përputhje me ligjin, pavarësisht se ndaj kujt drejtohen”, u shpreh ajo./Klankosova.tv