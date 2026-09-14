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Dikur bashkë në front të parë, e tash pas 27 vjetësh liri u mblodhën, për të kërkuar kthimin e bashkëluftëtarëve të tyre nga Haga.
Prandaj gratë veterane të luftës së UÇK-së, të hënën, para orës së pritjes së çlirimtarëve iu drejtuan Gjykatës Speciale.
Shyhrete Kastrati, zonja që në luftë shërbeu në zonën e Karadakut, duke përfaqësuar krejt veteranet e tjera, tha se me shqetësim kanë përcjellur gjykimin deri sot.
Ato thanë ndër tjera se çlirimtarët duhet të kthehen në shtëpitë e tyre dhe se cdo vendim tjetër do të jetë i padrejtë jo veç për familjen, por edhe për krejt ata që dhanë kontribut në ditët e errëta të Kosovës.
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