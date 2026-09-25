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Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka zhvilluar sot një takim me udhëheqësit e Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ku ka diskutuar mbi sfidat aktuale në vend dhe rëndësinë e mbrojtjes së vlerave të luftës çlirimtare.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hamza ka bërë të ditur temat e diskutimit, duke vënë theksin te dinjiteti dhe e vërteta historike e Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Sot, me udhëheqësit e Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, biseduam për sfidat me të cilat po përballet vendi ynë. Ne folëm për rëndësinë e ruajtjes së dinjitetit, të së vërtetës për luftën tonë dhe të vlerave për të cilat u sakrifikuan breza të tërë," ka shkruar ai.
Më tej, Hamza ka vlerësuar lart kontributin dhe sakrificën e kategorive të dala nga lufta për lirinë e vendit.
Veteranët e UÇK-së bartin mbi supe pjesën më të rëndësishme të historisë së vendit tonë. Ata qëndruan në ditët më të vështira dhe sakrifikuan për lirinë," theksoi Hamza.
Në fund, ai u ka bërë thirrje qytetarëve, studentëve dhe veteranëve që të bashkohen në sheshin kryesor të kryeqytetit më 1 tetor:
Më 1 tetor, në orën 16:00, në sheshin 'Skënderbeu' në Prishtinë, do të jemi bashkë me veteranët, studentët dhe të gjithë qytetarët e vendit tonë. Të gjithë bashkë kundër padrejtësisë!"