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Skender Llugiqi, më 12 gusht të këtij viti, në duar mbante fotografitë e masakrës së Reçakut që e kryen serbët, veç me gojë kërkoi dënimin e një shqiptari.
Bile i njëjti, fort një thirrje të rëndë e bëri për komandantin e UÇK-së për rajonin e Dukagjinit, Ramush Haradinaj.
E pikërisht për këto fjalë, ai tash do të përballet me drejtësi, ngase ndaj Llugiqit u ngrit aktakuzë nga Prokuroria Speciale e Republikës.
Për veprën e dytë penale, i njëjti i shfrytëzoi rrjetet sociale.
Pas thirrjeve që i bëri në ambientet e Parlamentit më 12 gusht, i njëjti u kap nga Policia. Bile pos arrestimit menjëherë edhe OVL-UÇK, dega në Lipjan, e patën përjashtuar nga organizata.
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