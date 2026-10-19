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Thierry Henry do të jetë një nga protagonistët e ceremonisë së Topit të Artë, e cila do të mbahet të hënën e ardhshme në Londër, me rastin e 70-vjetorit të këtij çmimi prestigjioz.
Legjenda franceze, e cilësuar si një nga futbollistët më të mëdhenj në historinë e Premier League, do të jetë prezantuesi kryesor i mbrëmjes, duke marrë mikrofonin në skenë së bashku me mikeshën e tij, Kate Scott, transmeton Klankosova.tv.
Ceremonia e këtij viti pritet të jetë një ngjarje e veçantë, pasi shënon 70 vjet nga themelimi i Topit të Artë, çmimit që vlerëson futbollistin më të mirë në botë.