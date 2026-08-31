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Një therje me thikë ka ndodhur pasditen e sotme në hyrje të Kalasë së Tiranës.
Sipas Policisë së Shqipërisë, gjatë një konflikti është dëmtuar me mjet prerës një 39-vjeçar.
Ai ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën, ndërsa po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit.
“Rreth orës 18:15, në hyrje të Kalasë së Tiranës, në zonën e pedonales, dyshohet se gjatë një konflikti është dëmtuar me mjet prerës shtetasi B. D., rreth 39 vjeç, i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit/ve”.
“Grupet hetimore vijojnë punën për sqarimin e rrethanave të të dyja rasteve dhe dokumentimin e plotë ligjor të tyre”, njofton policia.