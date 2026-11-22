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Ish-kryeministrja britanike, Theresa May ka kritikuar planet për afrimin e mëtejshëm të Mbretërisë së Bashkuar me Bashkimin Evropian, duke deklaruar se Brexit është çështje e përfunduar.
Në një intervistë për BBC-në, May tha se është e habitur që kryeministri mund të jetë duke shqyrtuar mundësinë e rikthimit në BE.
Ajo i bëri thirrje Andy Burnhamit që të mos e rihapë debatin për Brexit-in, por të përqendrohet te sfidat aktuale të vendit.
“Brexit ka përfunduar. Thjesht pranojeni dhe ecni përpara”, deklaroi May, e cila ishte kryeministre nga viti 2016 deri më 2019 dhe udhëhoqi negociatat për largimin e Britanisë nga BE-ja, transmeton Klankosova.tv.
Ajo paralajmëroi gjithashtu kundër mbajtjes së një referendumi të ri, duke thënë se një gjë e tillë do të nënkuptonte se votuesve po u thuhet se kanë gabuar në zgjedhjen e tyre të mëparshme.
Ndërkohë, ish-kryeministri Tony Blair ka deklaruar se Britania duhet ta shqyrtojë rikthimin në BE vetëm nëse blloku reformohet dhe krijon më shumë hapësirë për inovacionin teknologjik.
Ai e cilësoi Brexit-in si një gabim të madh.
Deklaratat vijnë pasi Andy Burnham arriti një marrëveshje me BE-në në Bruksel për eksportet britanike të ushqimit, tregtimin e emetimeve dhe një skemë për përvojën e të rinjve, transmeton Klankosova.tv.