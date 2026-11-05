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Vinicius Junior po kalon një periudhë të vështirë te Real Madridi. Braziliani nuk ka kompletuar asnjë driblim në tri ndeshjet e fundit, ndërsa ndaj AEK-ut u zëvendësua në minutën e 82-të.
Në anën tjetër, Yan Diomande po bind gjithnjë e më shumë. Në të njëjtën ndeshje, ai kompletoi katër driblime dhe krijoi më shumë rrezik në sulm.
Kjo situatë mund t'i japë Mourinhos arsye për ta vendosur Diomanden në krahun e majtë të sulmit, madje edhe pas rikthimit të Viniciusit në kampionat. /Klankosova.tv