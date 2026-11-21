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Presidenca franceze e ka cilësuar si “thellësisht zhgënjyes” propozimin e fundit për buxhetin e ardhshëm afatgjatë të Bashkimit Evropian.
Në një deklaratë të publikuar të shtunën, Franca ka shprehur pakënaqësi me planin e propozuar, duke theksuar se ai nuk i përmbush nevojat, veçanërisht sa i përket Politikës së Përbashkët Bujqësore dhe mbështetjes financiare për fermerët, transmeton klankosova.tv.
“Ky propozim është shumë larg asaj që nevojitet, veçanërisht për Politikën e Përbashkët Bujqësore, sidomos për të garantuar mbështetjen e të ardhurave të fermerëve”, thuhet në deklaratën e presidencës franceze.
Më tej, Franca ka theksuar se propozimi i paraqitur nga presidenti i Këshillit Evropian, në formën aktuale, nuk krijon bazë për arritjen e një marrëveshjeje.
Sipas Reuters, buxheti i Bashkimit Evropian përcakton financimin e politikave të 27 vendeve anëtare, duke përfshirë mbështetjen për fermerët, zhvillimin e teknologjive të reja, industrinë dhe kërkimin shkencor.
Këto investime konsiderohen të rëndësishme edhe për përballimin e konkurrencës ekonomike nga Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.