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Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka folur për arsyet që dërguan në krijimin e Gjykatës Speciale.
Në një intervistë për “Top Channel” nga Haga pak ditë para vendimit final, Thaçi tha se Kosova ndodhej “mes dy zjarreve”.
“U përcaktuam për të keqen më të vogël për Kosovën. Kështu e evituam Rusinë dhe Kinën nga procesi; sikur të ndodhte e kundërta, do të ishte një kthim prapa për Kosovën në kuptimin legal, politik dhe historik.
Për rrethanat thelbësore të ardhjes deri të formimi i kësaj gjykate dhe ecuria e më pastajme, si një proces i gjatë dhe intrigues, nuk mund dhe nuk dua të flas.
Isha i zotuar nga ana ime të mos i ndodhte asgjë e keqe Kosovës. Tani jam duke paguar çmimin në lëkurën time. Por, kapërcen edhe kjo vështirësi”, deklaroi Thaçi.
Më 16 shtator, në Hagë do të merret verdikti final për katërshen e UÇK-së që po mbahet tash e gati 6 vjet në paraburgim.