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Gazetarja Ardiana Thaçi ka thënë se nuk sheh zgjidhje për krizën aktuale politike në Kosovë, përveç shkuarjes në zgjedhje.
Në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, Thaçi tha se partitë politike po përballen me një situatë të ndërlikuar, ndërsa sipas saj, shumë prej veprimeve të fundit mund të përfundojnë në Gjykatën Kushtetuese.
Nuk shoh që ka me pasur zgjidhje përveç zgjedhjeve, veç është koha kur kemi me caktuar dhe qysh partive politike cilat do i përshtatet për me i pas zgjedhjet. Normalisht që unë AAK-në e përjashtoj nga këto matematika për shkak se mendoj që partitë e tjera shqiptare duke përjashtuar AAK-në kanë qenë të pasinqerta fillimisht me vetë njerëzit brenda partive të tyre e pastaj edhe me publikun dhe me votuesit të tyre, pse se nuk shoh zgjidhje, është fakti që cilado version që do të jetë mendimi im është që këtu kemi të bëjmë me një procedurë që është jashtë ligjore, jashtë kushtetuese dhe edhe zgjedhja e Bekim Sejdiut nëse do të ndodhte do të do të shkonte në kushtetuese, mund ta rrëzonte komplet gjithçka në pikën zero thjesht ka qenë matematikë e Kurtit për me ble kohë për me shkatërruar LDK-në”, ka thënë Thaçi.
Thaçi pretendoi se afati prej 30 ditësh për konstituimin e Kuvendit tashmë është tejkaluar dhe se, sipas saj, vendi ndodhet në një bllokadë institucionale.
Sipas saj, zhvillimet e ardhshme mund të çojnë sërish çështjen në Gjykatën Kushtetuese, ndërsa zgjedhjet, në fund, mbeten sipas saj zgjidhja më e mundshme për t’i dhënë fund bllokadës politike.