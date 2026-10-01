Lajmet e fundit
Në hapjen e fushatës “Tetori Rozë”, kryeministri Albin Kurti ka thënë se është e rëndësishme rritja e vetëdijes për rëndësinë e kontrolleve të rregullta.
Ai pos tjerash tha se askush nuk duhet të përballet i/e vetme me kancerin e gjirit, transmeton Klankosova.tv.
Pos tjerash, Kurti tha se gjatë vitit të kaluar, në vend janë raportuar 601 raste të reja të kancerit të gjirit, 592 te gratë dhe 9 te burrat.
“Jemi këtu për gratë që janë në trajtim, dhe për ato të cilat e kanë përfunduar atë, që të rrisin vetëdijen për rëndësinë e kontrolleve të rregullta, pra të zbulimit të hershëm dhe të trajtimit me kohë. Falënderoj të gjitha organizatat që përmes punës së tyre të përditshme u qëndrojnë pranë grave dhe familjeve të tyre. Gjatë vitit 2025, në Kosovë janë raportuar 601 raste të reja të kancerit të gjirit, 592 te gratë dhe 9 te burrat”, tha ai.
Ndërkohë, ai tha se deri në vitin në vitin 2022, shumica e rasteve të diagnostikuara me kancer të gjirit ishin ose në fazën e tretë, ose të katërt.
“Deri në vitin 2022, shumica e rasteve të diagnostikuara me kancer të gjirit ishin ose në fazën e tretë, ose të katërt. Falë shtimit të pajisjeve diagnostikuese dhe fushatave ndërgjegjësuese, nga Ministria e Shëndetësisë dhe në bashkëpunim me organizatat joqeveritare, në vitet 2023 dhe 2024 shumica e rasteve u diagnostikuan në fazën e parë ose të dytë”, tha ai.