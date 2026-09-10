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Nxënësit kosovarë vazhdojnë të kenë rezultate të dobëta në testin PISA, veçanërisht në matematikë, lexim dhe shkencë.
Vështirësi janë paraqitur edhe në detyrat që kërkojnë përdorimin e kompjuterit.
Ditëve të fundit në publik janë përmendur disa pyetje, mes tyre ajo se cili peshqir thahet më shpejt, ai i shtrirë apo i palosur, si dhe një pyetje për gjatësinë e rrugës deri në qytet.
Por këto pyetje nuk kanë qenë pjesë e testit PISA.
Këtë e ka sqaruar Ministria e Arsimit, sipas së cilës pyetjet e publikuara nuk përputhen me formatin e testimit PISA.
Fatmir Elezi, drejtor i Divizionit për Vlerësim dhe Standarde në MASH, ka thënë se testet e PISA-s kërkojnë njohuri dhe shkathtësi më të avancuara, veçanërisht në detyrat që zhvillohen përmes kompjuterit.
Sipas tij, pyetjet e PISA-s në shkencë dhe matematikë kërkojnë njohuri në përdorimin e kompjuterit, ndërsa edhe pyetjet në lexim kërkojnë më shumë sesa thjesht kuptimin bazë të një teksti.
Edhe profesori universitar Blerim Rexhaj ka analizuar disa nga detyrat kompjuterike.
Ai thotë se nxënësit kosovarë nuk kanë pasur mundësi t’i ushtrojnë më herët detyra të tilla në shkollë.
Në disa prej tyre, nxënësit duhej të ndiqnin udhëzime dhe të kryenin veprime të ndryshme në kompjuter për të arritur te përgjigjja e saktë.