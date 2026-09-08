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Rezultatet preliminare të PISA 2025 tregojnë se nxënësit 15-vjeçarë të Kosovës nuk kanë shënuar përmirësim krahasuar me vitin 2022 në lexim, matematikë dhe shkencë.
Kosova mbetet në mesin e dhjetë vendeve të fundit, raporton Klan Kosova.
Ndër faktorët që ndikojnë në rezultate janë edhe mungesat e nxënësve në shkolla.
Ndërkaq, ish-zëvendësministri i Arsimit, Xhavit Rexhaj, thotë se problemi lidhet me të gjithë sistemin arsimor.
“Kemi mbetur në të njëjtën linjë, nuk po lëvizim. Ne i mësojmë fëmijët të mësojnë përmendësh, e jo si të bëjnë zgjidhje”, ka deklaruar Rexhaj.
Për përmirësimin e rezultateve kërkohen ndryshime në politikat arsimore dhe në strategjinë e re të arsimit.
PISA ka rekomanduar gjithashtu programe të veçanta për nxënësit me performancë të lartë, me qëllim identifikimin dhe zhvillimin e talenteve.