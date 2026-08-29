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Sot, nga ora 10:00 po mbahet Provimi i Maturës Shtetërore 2026 në gjithsej 55 qendra të testimit.
Sikur se herën e kaluar edhe kësaj radhe testi i Provimit të Maturës Shtetërore është shpërndarë në grupe të rrjeteve sociale.
Pas vetëm 7 minutave pas fillimit të testimit, testi ka rrjedhur në rrjete të ndryshme sociale.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka njoftuar se për provim kanë aplikuar gjithsej 5 mijë e 33 kandidatë përmes platformës eKosova, ndërsa pas shqyrtimit dhe verifikimit janë aprovuar 4 mijë e 967 aplikime.