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Disa zyrtarë policorë kanë kryer detyrat e rreshterëve pa e pasur gradën përkatëse dhe pa përfituar beneficione, për shkak të mungesës së procesit të gradimit që nga viti 2013.
Një proces i tillë ishte hapur në vitin 2024, por ishte anuluar pas gjetjeve të shkeljeve nga Inspektorati Policor i Kosovës (IPK).
Ish-eprori policor, Refki Morina, e ka mirëpritur rihapjen e procesit, duke theksuar se grada e rreshterit nënkupton edhe përgjegjësi dhe profesionalizëm në udhëheqjen e njësive policore.
Detajet i kuptoni në kronikën më poshtë: