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Tesla ka prezantuar gjeneratën e re të modelit Roadster, duke mahnitur publikun me një demonstrim spektakolar që dukej si i dalë nga filmat fantastiko-shkencorë.
Elon Musk dhe kompania e tij Tesla kanë tërhequr vëmendjen me prezantimin e gjeneratës së re të automjetit Roadster, i cili gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë shfaqi manovra të pazakonta, duke lënë përshtypjen e një makine fluturuese, shkruan Business Insider, transmeton Klankosova.tv.
Në një demonstrim futuristik, automjeti u ngjit në një rampë të lakuar derisa u përmbys plotësisht, më pas u ngrit në ajër, aktivizoi shtytësit e vendosur në pjesën e poshtme, kreu një rrotullim spektakolar në ajër dhe u ul sërish në tokë.
Por kjo nuk ishte e gjitha. Në një tjetër demonstrim, Roadster-i përshpejtoi drejt një rreshti makinash, u ngrit mbi to, kreu një manovër të ngjashme me kickflip-in, duke u rrotulluar në ajër, dhe u ul në anën tjetër.
Pamjet ishin mbresëlënëse dhe ngjallën reagime të shumta, duke e kthyer prezantimin në një spektakël që të kujtonte skenat e filmave fantastiko-shkencorë.