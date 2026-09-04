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Myftiu i Kosovës, Naim ef. Tërnava, përmes përfaqësuesit ligjor të Bashkësisë Islame të Kosovës, i ka kërkuar Prokurorisë Speciale zbardhjen e plotë të dokumentit të pretenduar si “Top Sekret 2”.
Sipas BIK-ut, dokumenti pretendohet se është nxjerrë nga telefoni i të pandehurit Fatmir Sheholli.
Në kërkesën drejtuar kryeprokurorit Blerim Isufaj, BIK-u kërkon sqarimin e origjinës, autenticitetit, mënyrës së sigurimit dhe publikimit të dokumentit, transmeton Klankosova.tv.
Bashkësia Islame e Kosovës thotë se përmbajtja e pretenduar e dokumentit e paraqet institucionin në mënyrë të rreme, duke e lidhur me shërbime të huaja të sigurisë dhe duke pretenduar se xhamitë e medresetë financohen për qëllime destabilizuese.
BIK-u i ka cilësuar këto pretendime si “akuza jashtëzakonisht të rënda dhe të papranueshme” dhe ka kërkuar nga Prokuroria Speciale që ta sqarojë plotësisht rastin.