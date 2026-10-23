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Kompania “Termokos” ka njoftuar konsumatorët se furnizimi me ngrohje do të ndërpritet përkohësisht në orët e para të së shtunës.
Kjo, sipas tyre, do të ndodhë për shkak të ndaljes së kontrolluar të njësisë B2 të TC Kosova B, e cila do të pamundësojë furnizimin me avull për prodhimin e energjisë ngrohëse.
“Gjatë kësaj periudhe, furnizimi me ngrohje do të vazhdojë vetëm për klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), përmes ngrohtores që mbulon nevojat e kësaj qendre.Kjo ndërprerje e përkohshme do të shfrytëzohet për të adresuar vështirësitë e paraqitura në qarkullimin e ngrohjes gjatë ditëve të para të këtij sezoni ngrohës” .
Gjithashtu, Termokos kërkoi mirëkuptim dhe bëri të ditur se do të jetë në koordinim të ngushtë me KEK-un për rikthimin e furnizimit me avull.
Kujtojmë se gjatë ditës së sotme Klankosova.tv raportoi se edhe KEK-u njoftoi për ndaljen e njësisë B2 sonte pas mesnatës.